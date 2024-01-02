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Güncel
İHA 02.01.2024 12:43

Bayburt'ta 'Aile Ahlak Eğitimi' konulu konferans düzenlendi

Bayburt İl Müftülüğünce kadın personele yönelik 'Aile Ahlak Eğitimi' konulu konferans verildi.

Bayburt'ta 'Aile Ahlak Eğitimi' konulu konferans düzenlendi

Merkez Kaleardı Kur'an Kursunda Vaiz Saliha Yaşaroğlu tarafından verilen konferansta çocukların sağlıklı cinsiyet kimliği kazanmasında anne ve babanın etkisine değinildi. Sağlıklı cinsiyet kimliği kazanılmasında 0-6 yaş döneminin önemine vurgu yapıldı.

Doğru din eğitimi için dikkat edilmesi gereken noktaları anlatan Yaşaroğlu, çocuğa din ve ahlak eğitimi vermek için en uygun yaş aralığınının 0-6 yaş olduğunu hatırlattı, çocukların öğrendiği bilgilerin başladığı yaş aralığının ise 6-11 yaş olduğunu kaydetti.

Düzenlenen konferans, Yaşaroğlu'nun kadın katılımcıların din-ahlak eğitiminde merak ettiği sorulara yanıt vermesiyle sona erdi.

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