Bayburt'ta 'Aile Ahlak Eğitimi' konulu konferans düzenlendi

Merkez Kaleardı Kur'an Kursunda Vaiz Saliha Yaşaroğlu tarafından verilen konferansta çocukların sağlıklı cinsiyet kimliği kazanmasında anne ve babanın etkisine değinildi. Sağlıklı cinsiyet kimliği kazanılmasında 0-6 yaş döneminin önemine vurgu yapıldı.

Doğru din eğitimi için dikkat edilmesi gereken noktaları anlatan Yaşaroğlu, çocuğa din ve ahlak eğitimi vermek için en uygun yaş aralığınının 0-6 yaş olduğunu hatırlattı, çocukların öğrendiği bilgilerin başladığı yaş aralığının ise 6-11 yaş olduğunu kaydetti.

Düzenlenen konferans, Yaşaroğlu'nun kadın katılımcıların din-ahlak eğitiminde merak ettiği sorulara yanıt vermesiyle sona erdi.