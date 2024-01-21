Edirne'de kar nedeniyle trafiğe çıkışı yasaklanan motosikletlere yönelik denetim yapıldı

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına tedbir amaçlı izin verilmiyor.

Valilik tarafından bir sonraki duyuruya kadar söz konusu araçların trafiğe çıkışları yasaklanmasının ardından trafik ekipleri Eski Cami kavşağında denetim yaptı.

Ekipler, yasağa rağmen motosikletle trafiğe çıkan sürücülere idari ceza uyguladı, ev ve iş yerlerine geri dönmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Çocuklar kartopu oynadı

Edirne'de kar yağışı devam ediyor.

Kent merkezinde etkili olan karın ardından çocuklar kartopu oynadı.

Selimiye Meydanı'nda toplanan çocuklar, karla kaplanan çimlerin üstünde kayak yapıp eğlenceli vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.