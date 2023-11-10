Edirne'de jandarma bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor

Ekipler trafik kuralları, servis araçlarının kullanımı ve yayaların trafikteki harekat tarzı konularında bilgilendirme yaptı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise İpsala ilçesine bağlı köylerdeki okullarda siber suçlarla mücadele eğitimi gerçekleştirdi.

Öğrencilere siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık, parola güvenliği, sosyal medya kullanımı ve siber dolandırıcılardan korunma konularında bilgi veridi.

Jandarma çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Süloğlu ilçesine bağlı Tatarlar köyünde arazide mantar toplayan vatandaşlar ile bölge halkına mantar zehirlenmeleri hakkında bilgilendirildi.