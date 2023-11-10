Çok Bulutlu 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.11.2023 15:49

Edirne'de jandarma bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'deki ilkokulda trafik eğitimi verdi.

Edirne'de jandarma bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor
[Fotograf: AA]

Ekipler trafik kuralları, servis araçlarının kullanımı ve yayaların trafikteki harekat tarzı konularında bilgilendirme yaptı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise İpsala ilçesine bağlı köylerdeki okullarda siber suçlarla mücadele eğitimi gerçekleştirdi.

Öğrencilere siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık, parola güvenliği, sosyal medya kullanımı ve siber dolandırıcılardan korunma konularında bilgi veridi.

Jandarma çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Süloğlu ilçesine bağlı Tatarlar köyünde arazide mantar toplayan vatandaşlar ile bölge halkına mantar zehirlenmeleri hakkında bilgilendirildi.

ETİKETLER
Edirne
Sıradaki Haber
Siirtli öğrenciler Atatürk'ü koreografiyle andı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:50
Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail'e ait tank ve askerlerin toplanma alanını hedef aldık
17:43
'Kalp Kardeşler'nden organ bağışı çağrısı: Toprak olan organ kimseye yaramıyor
17:41
Netanyahu’dan ‘işgal’ açıklaması
17:31
Gazze'deki mezarlık görevlisi: Gördüğüm çocuk cesetleri nedeniyle uyuyamıyorum
17:39
İsrail Gazze'de okula saldırdı: En az 20 ölü
17:21
Öğrencilere ara tatilde etkinlik önerileri
MEB'in 24 Kasım'da dağıtacağı "beyaz önlük" için 900 bin öğretmen talepte bulundu
MEB'in 24 Kasım'da dağıtacağı "beyaz önlük" için 900 bin öğretmen talepte bulundu
FOTO FOKUS
İlkokul öğrencisi "Atatürk" şiirini gözyaşlarıyla okudu
İlkokul öğrencisi "Atatürk" şiirini gözyaşlarıyla okudu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ