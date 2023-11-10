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Güncel
AA 10.11.2023 15:38

Edirne merkezli kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Edirne merkezli 4 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edirne merkezli kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, sınır kapıları kullanarak gümrük kaçağı eşyaları iç piyasaya sürdükleri tespit edilen 16 zanlı hakkında yaklaşık 5 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı.

Şüphelilerin ev ve iş yerindeki aramalarda, kaçak 887 cep telefonu, 72 bin 788 elektronik sigara, 10 bin 200 güneş gözlüğü ve 5 milyon sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerini ardından Edirne Adliyesine sevk edilen şüphelilerden H.A, E.A, E.Ö, H.B. ve S.B. tutuklandı. S.C.A. yurt dışı yasağı getirilerek, K.A, M.K. ve M.Ç. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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