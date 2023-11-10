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Güncel
İHA 10.11.2023 15:00

Aydın'a gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Aydın genelinde kuvvetli gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Aydın'a gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, `Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Aydın il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve batısında (Kuşadası, Söke, Didim, Germencik ve Koçarlı) yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/m2) ve şiddetli (75-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır` ifadelerine yer verildi.

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