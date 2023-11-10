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Güncel
AA 10.11.2023 15:46

Siirtli öğrenciler Atatürk'ü koreografiyle andı

Siirtli öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.

Siirtli öğrenciler Atatürk'ü koreografiyle andı

TOKİ Osman Gazi İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 270 öğrenci, rehber öğretmen Bahri Bıyıklı ve sınıf öğretmeni Ömer Faruk Güneş'le beraber 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için hazırlık yaptı.

Okul bahçesinde "09.05" ile "sonsuzluk işareti" oluşturan öğrenciler, bu koreografiyle beraber Türk bayrağı açtı.

Öğretmen Bahri Bıyıklı, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalini koreografiyle anmak istediklerini söyledi.

Okul Müdürü Seyit Mahmut Tanrıyatapan'ın kendilerine destek verdiğini aktaran Bıyıklı, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatük'ü bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

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