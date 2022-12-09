Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de iş yerinde 32 litre etil alkol ile 17 litre sahte içki ele geçirildi
Uzunköprü ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 32 litre etil alkol ve 17 litre sahte içki ele geçirildi.
Halise Hatun Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte içki satıldığını tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde arama yaptı.
Aramada, 32 litre etil alkol ve 17 litre sahte içki ele geçirildi.
Şüpheliler N.T. ve G.T. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.
Etiketler: Edirne Sahte İçki
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