Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de hakkında müebbet hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de hakkında müebbet hapis cezası bulunan şüpheli Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda şüpheli F.E'yi yakaladı.
Yapılan araştırmada şüphelinin "Devlerin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet hapis cezası aldığı ve yakalamasının bulunduğu belirlendi.
Şüpheli güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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