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Güncel
AA 16.05.2023 12:48

Edirne'de geçen yıl 3 bin 536 bebek doğdu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından 2022 "Edirne İli Doğum İstatistikleri" açıklandı.

Edirne'de geçen yıl 3 bin 536 bebek doğdu

Buna göre, Edirne'de 2022 yılında 3 bin 536 bebek doğdu, doğan bebeklerin bin 792'si erkek, bin 744'ü ise kız.

Edirne ilinin doğurganlık hızı da 2022 yılında 1,31 ile aynı kaldı.

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,18 çocuk ile Kütahya ve Zonguldak oldu. Bu ili 1,21 çocuk ile Karabük ve 1,26 çocuk ile Bartın izledi. Edirne ise 1,31 ile 11. sırada yer aldı.

Edirne'de ilk doğumdaki ortalama anne yaşı 26,9 oldu.

İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde de 2022 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,4 ile İstanbul oldu. Bu ili 28,3 yaş ile Trabzon, 28,2 yaş ile Tunceli ve Rize izledi.

İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük olduğu il ise 23,8 ile Ağrı oldu. Bu ili 24,2 yaş ile Muş ve Şanlıurfa, 24,6 yaş ile Kilis izledi. Edirne'de ise ilk doğumda ortalama anne yaşı 26,9 oldu.

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