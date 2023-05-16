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Güncel
İHA 16.05.2023 12:29

Aydın’da 6 okul ön değerlendirmeyi geçti

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na Aydın’dan katılan 6 okul ve toplam 8 proje, ön değerlendirmeyi geçerek bölge değerlendirmelerine katılmaya hak kazandı.

Aydın’da 6 okul ön değerlendirmeyi geçti

Öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda ön değerlendirme sonuçları belli oldu.

Bu yıl 17'incisi düzenlenen yarışmaya 14 bin 883 proje başvurusu yapılırken jüri üyeleri tarafından 10 alanda değerlendirilen bin 440 proje yarışmanın bölge aşamasına katılmaya hak kazandı. Yarışmada Aydın’ı temsil eden 8 proje de bölge değerlendirmelerine geçmeye hak kazandı.

22-23 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacak bölge değerlendirmeleri ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “17. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda ön değerlendirmeyi geçen 8 projemiz ile bölge sergisindeyiz. Emeklerinden ötürü öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimizi tebrik ediyor başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

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