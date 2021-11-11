Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, AA muhabirine, Yeniimaret Mahallesi'ndeki eski çöplük alanına çeşitli atıkların bırakıldığını iddia etti.

İnşaat atıkları, evsel atıklar, tarım ilaçları kutuları ve binlerce plastik atığın buraya atıldığını belirten Eren, şöyle konuştu:

"Yağmurlar arttığında, buradaki yeşil otluğun sanki bir kimyasal ilaç dökülmüşçesine sapsarı olduğunu ve nehre doğru bir derecik oluştuğunu, yol oluştuğunu gördük. Tunca Nehri'nde kirliliğe neden olduğunu bu şekilde anladık. Oradaki otlar kimyasal akıntıyla zehirlenmişti. Oradan dereye, dereden de Tunca'ya kavuştuğu düşünülürse, nehrin çevresinde yapılan bir ziraat, sebzecilik var. Bu bir anlamda halk sağlığını da ilgilendiren bir sorun."

"Birkaç kamera işi çözer"

Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'nin 2017'de açılmasının ardından çöplüğün kullanıma kapatıldığını anımsatan Eren, "Gördük ki orada bir kontrol yok ve önüne gelen istediği atığı atabiliyor. Bunu denetlemezseniz, yavaş yavaş çöp alanı algısına dönüştüğünde çöplük olarak kullanılmaya devam eder." dedi.

Eren, bölgeye kameralı denetim sistemi getirilmesini istedi.

Dünyada su krizi yaşandığını, bu nedenle suların kirlenmesini engellemenin önemli olduğunu dile getiren Eren, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da denetimlerini artırması gerektiğini aktardı.

Vatandaşlardan Dilaver Savcı ise doğanın ve çevrenin iyi korunmadığını belirterek, "Lütfen çöplerimizi çöp kutularına atalım. Geleceğimiz olan çevreyi temiz tutmalıyız." dedi.

Barış Çelikbilek de gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakabilmek için doğanın korunması gerektiğini dile getirdi.