Yangın, akşam 18.00 sıralarında Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Hacı Doğan Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu evde çıkan yangın söndürülürken can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

"Mahalle sakinleri sürekli çıkan yangınlardan şikâyetçi"

Defalarca evinde yangın çıktığını söyleyen ev sahibi Musa Yücel, “Evimizin yandığının haberini alınca hemen geldik. Çıkan yangın ilk değil. Her ay bir yangın çıkıyor. Yanan ev benim dedemden kalma. İçinde oturanlarda bizim komşularımız. Mahallemizde sürekli tekin olmayan şahıslar dolaşıyor. Bu şahıslar uyuşturucu kullanıyor ve mahallemizde korkmadan geziniyor. Yetkililerden bir çözüm bekliyoruz” dedi.

Arkadaşlarının bağırması üzere yangını fark eden kiracı Mustafa Saçlı, “Ben kiracıyım evde namaz kılmak için abdest alıyordum. Arkadaşlar yangın var diye bağırınca dışarı çıktım. Sonra baktım ki ev yanıyor. Tam o sırada evde tüplerin olduğu aklıma geldi ve eve girdim. Eve girince üstüme yanan kalas düştü. Bu yangın ilk değil. Mahallede gezen uyuşturucu bağımlıları evlerimizi sürekli yakıyorlar” dedi.