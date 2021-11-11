Haber Giriş: 11 Kasım 2021 Perşembe 22:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eyüpsultan'da iş yerinde tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Eyüpsultan'da, bir iş yerinde sanayi tipi tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Topçular Mahallesi Çiftçi Ali Sokak'ta bijuteri imalatı yapılan 2 katlı binanın birinci katında sanayi tüpü patladı.
Patlama nedeniyle iş yerindeki 2 kişi yaralandı. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk etti.
Kaza nedeniyle iş yerindeki çalışmalara ara verildi.
Etiketler: İstanbul
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