Ağaçlandırma etkinliği kapsamında Osman köyünde bulunan Adalet Ormanı'nda 250 fıstık çamı fidesi toprakla buluşturuldu.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Habibullah Keser, burada yaptığı konuşmada, ağaçlandırma etkinliklerinin başarılı şekilde yürütüldüğünü belirterek, etkinliğe katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Denetimli Serbestlik Müdürü Dilaver Koçak da ağaçlandırma faaliyeti yapılan alanda fidanların tutması ve gelişimi için bakım da yapılacağını kaydetti.

Ağaçlandırma etkinliğine Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Adalet Komisyonu Başkanı Sefa Maraşlı, Cumhuriyet Savcısı Serkan Karakoç, Boyabat Orman İşletme Müdürü Serkan Demir, Osman Köyü Muhtarı İhsan Erdem ile kamu kurum amirleri ve denetimli serbestlik tedbirleri altında bulunan 9 hükümlü katıldı.