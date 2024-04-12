Edirne'de bayram tatili yoğunluğu yaşandı

İstanbul ve çevre illerden kente gelen ziyaretçiler, Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi yerleri ve müzeleri gezdi.

Bayramın son gününü Edirne'de değerlendiren ziyaretçiler restorasyonu süren Selimiye'ye girebilmek için sırada bekledi.

Ziyaretçi hareketliliği nedeniyle şehir içi trafiğinde de zaman zaman yoğunluk yaşandı.

İstanbul'dan gelen Abdullah Yıldız, Edirne'yi çok beğendiğini söyledi.

Bayramı tatilinde ailesiyle birlikte yakın şehirleri gezdiklerini belirten Yıldız, "İstanbul'daki yoğunluktan kaçmak için geldik ancak Edirne daha yoğunmuş. İğne atsan yere düşmez, çok kalabalık. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi çok güzel. Kentin her yerini gezmeye çalışıyoruz." dedi.

Ciğerciler talebe yetişmekte güçlük çekti

Kentin meşhur lezzeti tava ciğerini tatmak isteyen ziyaretçiler, işletmelerin önünde kuyruk oluşturdu.

Yoğunluk nedeniyle bazı ciğerciler malzeme temininde sıkıntı yaşadı.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar, kentte bayram hareketliliği yaşandığını ifade etti.

Son dönemlerin en kalabalık günlerinden birinin yaşandığını vurgulayan Dinar, şunları kaydetti:

"Çok bereketli bir ramazan ayından sonra çok hareketli bir bayram geçiriyoruz. Güzel Edirne'miz Türkiye'de en çok turist çeken illerin başında geliyor. Edirne'de binlerce misafiri ağırlıyoruz. Bu kadar kalabalık olunca ciğercilerde de kuyruklar oldu. Hafta sonu da kalabalık olacak. Talebe yetişmekte güçlük çekiyor, zaman zaman yetişemiyoruz. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. 'Edirne'ye gel ciğerimi ye' dedik ama ciğer bitiyor artık."

İstanbul'dan gelen Selahattin Şimşek ise kentin yöresel lezzetinin tatmak için sıra beklediğini belirtti.

Edirne'nin güzel bir şehir olduğunu söyleyen Şimşek, "Tarih ve kültür kokan bir şehir. Keşke daha önce gelseydik. Çok beğendik." diye konuştu.

Nilay Yıldırım da Edirne'de olmaktan ve yöresel lezzetlerini deneyimlemekten dolayı mutlu olduklarını kaydetti.