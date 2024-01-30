Edirne, tarihi konakların ihyası ile yeni bir turizm rotası daha kazanacak

Kentin en önemli caddelerinin başında gelen, ticari ve sosyal hayatın merkezi konumundaki Saraçlar Caddesi ile tarihi konaklarıyla ziyaretçilerin dikkatini çeken Kaleiçi semtinde, tarihi dokuya uygun sağlıklaştırma çalışması yapılacak.

Saraçlar Caddesi'ndeki çalışmayla dükkan önlerindeki tente karmaşası ve tabela kirliliğinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Kaleiçi'nde de tarihi konakların restorasyonu ve sokak dokusunun ihyasıyla kente yeni bir turizm rotası daha kazandırılacak.

Kente değer katacak 2 proje için 450 milyon liralık bütçe 2024 yılı yatırım programına alındı.

"Projeler kent turizmine değer katacak"

Edirne Valisi Yunus Sezer, Deveci Han Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında, Kaleiçi ve Saraçlar Caddesi'nde kapsamlı bir çalışma yapılacağını söyledi.

Her iki yerde de kente yakışır çalışmalar yapılacağını belirten Vali Sezer, "Özellikle tarihi alanlarımız Kaleiçi ve Saraçlar Caddesi'nde yapılacak proje Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından yatırım programına alındı. Büyük bir ödenek ayrıldı. Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Projeler kent turizmine değer katacak. İlimiz her alanda güzel bir şehir. Amacımız eksikleri hızlı bir şekilde yoluna koymak." ifadelerini kullandı.