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Güncel
AA 30.01.2024 19:49

Çorum'da çaldıkları otomobili bırakıp kaçan 2 hırsızlık zanlısı aranıyor

Çorum'da çaldıkları otomobili terk ederek kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum'da çaldıkları otomobili bırakıp kaçan 2 hırsızlık zanlısı aranıyor

Hasan S, otomobilinin Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nden çalındığı iddiasıyla ihbarda bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi aracılığıyla yeri tespit edilen araç, takibe alındı.

Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Türbesi yolunda aracın önünün kesilmesi üzerine araçtan inen 2 zanlı, yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

Çalınan otomobil polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından sahibine teslim edilirken, zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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