Açık 0.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 30.01.2024 19:55

Düzce'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Düzce'de kar nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Düzce'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Kaynaşlı ilçesine bağlı Dipsizgöl köyünde 9 hektar ormanlık alan içinde yer alan Çamlıpınar Göleti çevresinde yaban hayvanlarına yem bırakılması için etkinlik düzenlendi.

Vali Selçuk Aslan da çetin kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekiplerle doğaya sebze, saman, ot ve yem bıraktı.

Aslan, özellikle yüksek kesimlerde kar örtüsünün yoğunlaştığını söyledi. Bu durumun doğada yaşayan hayvanların gıdaya ulaşmasında sorun oluşturabildiğini belirten Aslan, "Bu noktada bir balya saman, kuru otun bile yaban hayatında can kurtarıcı olabileceğini öngörerek herkesi aynı duyarlılık içinde bulunmaya davet ediyoruz." dedi.

ETİKETLER
Düzce
Sıradaki Haber
Çorum'da çaldıkları otomobili bırakıp kaçan 2 hırsızlık zanlısı aranıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:25
İran, İngiltere’nin Tahran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
20:20
CNN: İsrail, mezarlığın altından 'Hamas tüneli geçtiği' iddiasını ispat edemedi
20:13
Gazze için açlık grevindeki Filistinli gazeteci, AP'de ateşkes çağrısı yaptı
20:13
Deniz tabanının bozulması iklim değişikliğinin hızlanmasına yol açabilir
20:19
Bakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi
19:52
9 ilde "Sibergöz-18" operasyonu: 12 tutuklama
İstanbul'da günlük yaşam
İstanbul'da günlük yaşam
FOTO FOKUS
'Anne açım, yemek istiyorum'
'Anne açım, yemek istiyorum'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ