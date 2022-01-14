Vakıf tarafından "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında kentteki 25 ilkokul ve 13 ortaokulda kütüphane kuruldu, bu kütüphanelere 1900 kitap bağışlandı.

Proje kapsamında Edirne Mustafa Necati İlkokulunda vakfın onursal başkanı Ayten Canalp'in katılımıyla tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfına eğitime ve okul kütüphanelerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Törende Canalp, Arpacı ve beraberindekiler, okuldaki atölyeleri de ziyaret etti.