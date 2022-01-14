Adana'da alınan bilgiye göre, E.G. ile arkadaşı O.F. Mavi Bulvarı'nda yürüdüğü sırada bir otomobilden kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları hastaneye kaldırdı. E.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, aracıyla kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.