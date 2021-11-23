Karaağaç Mahallesi'ndeki 6 dönümlük çiftliğin arazisindeki ekim çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Recep Gürkan, çiftlikte geçen yıllarda ata mirası yerli buğday tohumlarını toprakla buluşturduklarını belirtti.

Bu yıl da Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce geliştirilen Yüksel, Albaşak, Eylül, Değirmen ve Toprak isimli yerli buğday tohumlarını ektiklerini ifade eden Gürkan, "Çiftliğimizde, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün yetenekli, becerikli mühendislerinin yetiştirmiş olduğu tohumları toprakla buluşturuyoruz. Albaşak, Değirmen ve Toprak buğday tohumlarımız daha çok ekmeklik un yapımına uygun ve üretim kalitesi, çapı çok büyük, coğrafyamıza ve toprak yapımıza uygun. Enstitüyü bir kez daha kutluyorum. Gerçekten çok özenli ve kıymetli çalışmalar yapıyorlar. Bölge tarımımız için, çiftçimiz için hayırlı bir sezon olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gürkan, tüm kurumlar ve çiftçilere birlikte yerli tohumları geliştirerek, Türkiye'yi yerli tohum cenneti yapma yolundaki kararlı çalışmalarının süreceğini belirtti.