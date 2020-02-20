Haber Giriş: Kaynak: AA
Edirne açıklarında lastik botta 33 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında lastik botta 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Botu, Boztepe Burnu açıklarında hareketlilik tespit etti.
Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 33 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Edirne düzensiz göçmenSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 16:47
Sıradaki Haber
Depremde hasar gören Baskil Lisesinin yıkımına başlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz