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Depremde hasar gören Baskil Lisesinin yıkımına başlandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'daki depremde hasar gören Baskil ilçesindeki Baskil Lisesinin yıkımına başlandı.
Elazığ'da 24 Ocak'ta merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören Baskil Lisesinin yıkımına başlandı.
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, "Depremden dolaylı ağır hasar alan lise yıkılıyor. Devlet yetkililerimizden kısa sürede daha iyi okullar kazandırılacağı sözünü aldık. Rabbim devletinize zeval vermesin." dedi.
Etiketler: Elazığ baskil ilçesi depremzedeSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 16:45
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