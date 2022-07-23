Yüksek Riskli gebelik yaşayan anne adayları için harekete geçen Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, ‘Yüksek Riskli Gebe Takiplerinin Mobil Çözümler ile Desteklenmesi’ projesi çerçevesinde cep telefonu uygulamasını hayata geçirdi.

Cep telefonu uygulama yazılımı hazırlayan Sağlık İl Müdürlüğü, anne ve bebek ölümlerinin önüne geçmek için yüksek riskli gebelik yaşayan anne adayları teknolojik olarak izleyecek ve gerekli durumlarda müdahale edebilecek.

Anne ve bebek ölümlerinin önüne geçmek için çalışma başlatan Düzce İl Sağlık Müdürlüğü yüksek riskli gebelik geçiren anne adaylarının izlenebilmesi için mobil uygulama hazırladı.

100 anne adayının cep telefonuna yüklendi

Gebeliğini yüksek riskli olarak geçiren anne adaylarının yaralanacağı uygulama ile anne adayları gebelikleri süresince mobil olarak takip edilecek ve gerekli müdahale kısa sürede yapılacak.

Türkiye’de ilk kez Düzce İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde uygulanan mobil yazılımı ilk etapta yüksek riskli 100 anne adayının cep telefonuna yüklendi.

Uygulamayı aktif olarak 45 anne adayı kullanırken 5 gebe sağlıklı doğum yaparak bebeklerine kavuştu.

"1 hayat bile kurtarabilmek bizim için çok önemli"

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, uygulama sayesinde kurtulacak 1 hayatın kendilerini mutlu edeceğini söyleyerek, "Sağlık Müdürlüğü olarak biz anne ve bebek ölümlerinin önüne geçmeyi çok önemsiyoruz. Anne-bebek ölümlerinin önüne geçmek, anne adaylarının daha sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmeleri için Sağlık Bakanlığımız muhtelif destekler sunuyor. Bu desteklerin dışında bir proje yaparak elektronik takip sistemini hayata geçirdik. Anne adaylarımızı sağlık profesyonellerimiz takip ediyorlar. Öncelikle hastanelere başvuru yapan anne adaylarımızın muayeneleri gerçekleştiriliyor. Riskli olduğunu düşündüğümüz anne adayları bizim sağlık müdürlüğünde sağlık profesyonelleri ile irtibatlandırılıyor. Daha sonra telefonlarına bir uygulama yükleniyor. Bu uygulama üzerinden tansiyon, nabız, farklı bir takım sorular daha soruluyor. Bu cevaplar üzerinden anne adaylarına buradan destek sağlıyoruz. Muayene edilmeleri gerekiyorsa muayeneleri gerçekleştiriliyor. Telefon irtibatı kurulması gerekenlerle telefon irtibatı kuruluyor. Bu uygulamayla böyle bir şey başlattık. Bu uygulama üzerinden 1 hayat bile kurtarabilmek bizim için çok önemli diyoruz ve sağlıklı bir gebelik sürecinin geçmesini istiyoruz. Güzel bir uygulama oldu. Bu aşamada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Türkiye’deki kamu hastaneleri içinde bir ilk"

Uygulamanın Türkiye’deki kamu hastanelerinde ilk kez Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kullanıldığını dile getiren Yılmaz, “Bu uygulama Düzce’de ilk kez uygulanmış oluyor. İnşallah Türkiye’ye model olacak. Sağlık Bakanlığı’nın çeşitli uygulamaları var ancak elektronik ortamda Avrupa ülkelerindeki özel hastanelerde kullanılıyordu. Ama bunu kamuda ilk kez bir gerçekleştirmiş olacağız. Bu geliştirilebilir bir program ve bunun içine başka parametrelerde entegre edilebilir” diye konuştu.

"Çok güzel uygulama, kendini güvende hissettiriyor"

Uygulamayı kullanan Gülsüm Yıldırız isimli anne adayı, “Ben 39 yaşındayım. Bu benim üçüncü gebeliğim. İki tane yaşayan sağlıklı çocuğum var. Bu süreç içerisinde sorumlu ebelerimiz bize ulaştılar. İleri yaş gebeliklerde yaşanan risklerden bizlere bahsettiler ve bize böyle bir uygulamaya katılmak isteyip, istemediğimizi sordular. Katılabileceğimizi söyledim. Aslında uygulama çok güzel. Çok şükür çok sorunlu bir gebelik geçirmedim ama bir telefon uzakta birilerinin bana yardımcı olabileceğini bilmek gerçekten mutluluk verici. Kendini gerçekten güvende hissettiren bir duygu” şeklinde konuştu.

“Uygulama sayesinde gebeliğim gayet güzel gidiyor” Zeynep Aycı isimli anne adayı ise geçirdiği 2 gebeliğin düşükle sonuçlandığını belirterek, “Benim 2 gebeliğim erken doğumla sonuçlandı. Bu yüzden bana sağlık bakanlığı tarafından ulaşıldı. Sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar. Benim kendi kişisel sağlıksal problemlerimde var. Onunla ilgili olarak hemşireler bizimle ilgileniyorlar. Bu güzel bir uygulama ve onların desteği ile şu anda hamileliğim iyi gidiyor. İnşallah iyi olacak” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, uygulamanın nasıl kullanıldığı gösterilen anne adaylarına İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz tarafından çeşitli hediyeler verildi.