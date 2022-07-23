Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 17:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi
[Fotograf: İHA]
Bursa’da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezin indi.
Aç kalan domuz sürüsü, yemek aramak için Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi’ne indi.
Bir süre çöp konteynırlarından yemek arayan domuz sürüsü, daha sonra geldikleri ormanlık alana giderek gözden kayboldu.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Bursa
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