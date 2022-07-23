Haber Giriş: 23 Temmuz 2022 Cumartesi 15:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
15 metrelik çukura düşen keçiyi itfaiye kurtardı
[Fotograf: DHA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde 15 metre derinliğindeki çukura düşen keçi, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Erdemli İlçesi Toroslar Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Akkuş, 2 bin 300 rakımlı Akaçpınar mevkiinde hayvanlarını otlatırken, keçisinin birinin kaybolduğunu fark etti.
Bulunamayan keçinin çukura düştüğü anlaşıldı. Akkuş ve diğer çobanlar keçiyi kurtaramayınca belediye ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, 15 metre derinliğindeki çukura inerek, keçiyi kurtardı.
46 yıldır bu bölgede hayvan otlattığını ancak bu çukuru daha önce hiç görmediğini belirten Akkuş, ekiplere teşekkür etti.
Etiketler: Mersin
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