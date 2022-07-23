Erdemli İlçesi Toroslar Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Akkuş, 2 bin 300 rakımlı Akaçpınar mevkiinde hayvanlarını otlatırken, keçisinin birinin kaybolduğunu fark etti.

Bulunamayan keçinin çukura düştüğü anlaşıldı. Akkuş ve diğer çobanlar keçiyi kurtaramayınca belediye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, 15 metre derinliğindeki çukura inerek, keçiyi kurtardı.

46 yıldır bu bölgede hayvan otlattığını ancak bu çukuru daha önce hiç görmediğini belirten Akkuş, ekiplere teşekkür etti.