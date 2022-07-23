Kırşehir'de Ahi esnafı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte "Gurbetçi" yoğunluğu yaşıyor.

Ahilik teşkilatlanmasının baş şehri olan şehirde esnaflar; gurbetçi vatandaşların gelmesiyle birlikte durgunluğun yerini iş yoğunluğuna bıraktığını ve gurbetçilerin yaptıkları alışverişle birlikte şehir ekonomisine katkı sunduğunu söyledi.

Her sektörden esnafa can suyu olan gurbetçiler, şehirde de Terme, Ankara ve Lise Caddesi üzerinde yoğunluğun oluşmasına neden oluyor.