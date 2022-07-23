KPSS lisans sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar KPSS lisans sınav giriş belgelerini ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden saat 14:30'dan sonra sorgulayabilecek.

KPSS lisans sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

KPSS lisans sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından yapılacak olan açıklamanın ardından ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre bilgilerinin girilmesinin ardından sorgulanabilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ ÖSYM SORGULAMA EKRANI

2022 ÖSYM sınav takvimi için tıklayınız.

KPSS Başvuruları ne zaman?

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek.

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek.

KPSS 2022 ne zaman?

2022 KPSS tarihleri belli oldu. 2022 yılında gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri şu şekilde:

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

KPSS ÖABT 14 Ağustos,

KPSS Önlisans 2 Ekim,

KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

KPSS DHBT 27 Kasım,