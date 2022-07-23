Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Bölge illeri ve Kocaeli'de güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 15 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.