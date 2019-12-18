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Düzce'de yaralı karaca tedavi altına alındı18 Aralık 2019 Çarşamba 15:25 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 15:26
Düzce'nin Çilimli ilçesinde yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Çilimli ilçesinde Yeni Vakıf köyünde yaşayan vatandaşlar, yaralı halde buldukları karacayı ekiplere bildirdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan karacanın baş kısmından yaralı olduğu belirlendi.
Veterinerde tedavisi yapılan karaca, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na götürüldü.
Karacanın burada tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
Kaynak: AA