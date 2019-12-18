Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Çeber, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye için çok önemli bir yatırım olan Rize-Artvin Havalimanı inşaatının planlananın da ötesinde bir hızla devam ettiğini belirterek, "Bugün itibariyle yüzde 52 seviyelerindeyiz. Havalimanımız dünyada ender sayıda bulunan, ülkemizin de ikinci denize dolgu havalimanı." dedi.

Çeber, 2 milyon 600 bin metre kare toplam dolgu alanı olduğunu ifade ederek, "Burada 85 milyon 500 bin ton dolgu yapacağız. Bu işi yapmak için bugün itibariyle 300 civarında iş makinemiz 24 saat çalışıyor. Mevcut şantiyemize 5 ve 7 kilometre mesafede olan bu iş için dizayn edilmiş iki ocak buraya malzeme taşıyor. Dolgu deyince kimsenin aklına 'taşı, toprağı, kayayı buraya dolduruyoruz' diye gelmemeli. Burası ülkemizle beraber sektör itibariyle dünyada bu işleri yapan herkesin gıpta ile takip ettiği bir şantiye, işletme ve yatırım." diye konuştu.

Dünyada bazı tekniklerin ve usullerin ilk kez uygulandığı bir havalimanı inşaatı olduğunu vurgulayan Çeber, şöyle devam etti:

"Günde 120 bin ton malzeme buraya taşınıyor. Bu iş için özel olarak dizayn edilmiş gemilerle dolgu yapılacak alana malzeme götürüldükten sonra gemilerin altı bir metre kadar açılıp tespit edilen yerlere dolgu işlemi uygulanıyor. Bundan önce de denizin dibinde her türlü teknik ve teknoloji kullanılarak analizler yapılıyor. Dolgu yapılacak alanın altı taranıyor, ne tip dolgu yapılacağı ve ne tür malzeme kullanılacağı tespit edildikten sonra işlemler yapılıyor."

Çeber, havalimanının üst yapı ihalesinin bitirildiğini ve sözleşme aşamasına geçildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İnşaat bittikten sonra da 400-500 civarında kişinin burada çalışması planlanıyor. İşimiz 2017 yılının şubat ayında başladı. Normalde buranın bitiş süresi 2022 yılının ocak ayıydı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok yakından takip ettiği bir faaliyet olarak bir isteği, emri oldu. '29 Ekim 2020 yılına bunu yetiştirmeye gayret edelim' dedi. Yüklenici firmamız iş programını buna göre güncellendi. Günde ortalama 55-60 bin olan dolgu dökümünü 120 binlere çıkardı. Planladığımız gibi giderse inşallah 29 Ekim 2020'de burayı ilk uçağımıza kavuşturacağız. Tabi bölgemizin hava, iklim şartları, kendine özgü özelliklerinden dolayı çok sık yağış alan bir bölgeyiz. Hedefimiz o tarihe yetiştirmek ama olmazsa belki birkaç ay sarkabilir. Ama hedefimiz odur. İş programı da ona göre güncellenmiştir. Havalimanımız bittiği zaman yolcu kapasitesi 3 milyon olacak. 3 kilometre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde pistimiz var. Şu anda dünyadaki en geniş gövdeli uçakların inebileceği bir havalimanı. Dolayısıyla buraya her türden turist gelecek. Hatta burada inen insanların helikopterlerle, yaylalarımızda doğamızı koruyacak şekilde dizayn edeceğimiz yerlere taşınmasını planlıyoruz."

Çeber, Rize-Artvin Havalimanının turizme katkısının büyük olacağını belirterek, "Bu havalimanıyla birlikte Karadeniz yaylaları çok daha kolay ulaşılabilir bir alan haline dönüşmüş olacak. Ticaret, taşımacılık, lojistik anlamında bölgeye çok önemli hizmetleri olacak. Havalimanımıza entegre olarak düşündüğümüz Ovit Tüneli de bitti. İyidere lojistik limanımız inşallah bu yıl başlıyor. Bütün işlemleri bitti. Artık Doğu ve Güney Doğu'nun ürünlerini eskiye göre çok daha kısa zamanda İyidere'deki lojistik limanımıza ve buradaki havalimanımıza ulaştırabileceğiz. Buradan da Kafkas ve Asya ülkelerine çok daha yoğun bir taşımacılık, turizm ve ticaret olacağını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin bir talebi olduğunu da ifade eden Çeber, "Doğu Karadeniz'in hava savunması anlamında da bazı ihtiyaçlar dile getirildi. Onlarla ilgili de projede bazı düzenlemeler yapıldı. Sivil apronlarımızın yanı sıra askeri apron ve taksi yollarımız da olacak. Askeri anlamda da hava kuvvetlerinin ihtiyacını inşallah bu alanda çözeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA