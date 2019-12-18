Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Özel Eğitim Öğretmenleri Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Gelişim Programına ilişkin, "Öncelikli olarak bin öğretmenimizin eğitici eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve akabinde ilk fazda 18 bin 443 öğretmenimizin, ikinci fazda ise 280 bin okul öncesi ve sınıf öğretmenimizin mesleki gelişim sertifika programına katılmasını planladık." dedi.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların zihinsel, sosyal ve benzeri hayat becerilerini, bireysel farklılıklarını geliştirmenin ve onları destekleyerek toplumla bütünleştirmenin temel amaçlarından olduğunu belirtti.

Dünyada ve Türkiye'de otizm spektrum bozukluğuna ilişkin çalışmaların hızla ilerlediğine işaret eden Selçuk, bu alanda dünyadaki birikimle Türkiye'dekileri birleştirmek ve karşılaştırmak için çalıştıklarını vurguladı.

Selçuk, Bakanlık olarak son dönemde otizm spektrum bozukluğuna ilişkin birçok çalışma yürüttüklerine değinerek, "Engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için birçok tedbir aldık. Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği yayımlayarak gerekli mevzuat düzenlemelerini yaptık. Rehberlik ve araştırma merkezlerimizi güçlendirdik. Özel eğitim meslek okullarının sayısını da hızla artırmayı düşünüyoruz. Bu merkezler üretmenin, geliştirmenin ve birlikte çalışmanın odağı haline geliyor ve çocuklarımızın buradaki mutlulukları bizi de mutlu ediyor. Öğrenme güçlüğü olan çocuklarımızın çalışma yapabileceği destek eğitim odalarının da artırılması bir başka hedefimiz. Bu çerçevede son dönemde çok sayıda okulumuzda destek eğitim odalarını düzenledik." diye konuştu.

Otizm konusunda toplumun ve tüm öğretmenlerin farkındalığının artırılmasını önemsediklerini vurgulayan Selçuk, "Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı önem taşıyor. 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerimizin, otizmli öğrencileri tanımlama ve eğitim süreçlerinde karşılaşacakları problemlerin çözümüne ilişkin birtakım bilgileri içselleştirmesini önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

280 bin öğretmene mesleki gelişim sertifika programı

Ziya Selçuk, program kapsamında, sivil toplum kuruluşlarından, sendikalardan ve Anadolu Üniversitesinden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen birçok toplantı sonucunda sosyal mutabakat metni hazırladıklarını anımsatarak, "Bu kapsamda, Özel Eğitim Öğretmenleri İçin Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Gelişim Programı'nın eğitimleri İzmir'de düzenlendi. Öncelikli olarak bin öğretmenimizin eğitici eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve akabinde ilk fazda 18 bin 443 öğretmenimizin, ikinci fazda ise 280 bin okul öncesi ve sınıf öğretmenimizin mesleki gelişim sertifika programına katılmasını planladık." ifadesini kullandı.

Bu çerçevede okul öncesi eğitim ve sınıf öğretmenlerinin otizmle ilgili farkındalığı ve birikiminin gelişeceğini kaydeden Selçuk, eğitimlerin dijital, somut içeriklerle desteklenmesi amacıyla "Özel Eğitim Öğretmenleri Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi" ve "Özel Eğitim Öğretmenleri Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi Etkinlikleri" mesleki gelişim kitaplarının da hazırlandığını vurguladı.

Selçuk, uzaktan eğitim sistemi içerikleri ve program hazırlama konusundaki çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Bundan sonraki hedefimiz, ülkemizde bulunan bu branşlardaki öğretmenlerimizin birikimini dünya standartlarına yükseltmek. Sadece özel eğitim öğretmenlerimizin değil, tüm öğretmenlerimizin bu konudaki farkındalığını yükseltmeyi hedefliyoruz." dedi.

İlkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde 16 mesleki gelişim programı ve 28 kitap hazırladıklarına değinen Selçuk, "Bu konuda geçtiğimiz aylarda bin 200 kadar rehber öğretmenimize özel bir eğitim verdik. Onları formatör olarak yetiştirdik. Onların da bulundukları illerde diğer öğretmenlerin eğitimiyle ilgili çalışmaları sürdürüyor." bilgisini paylaştı.

Selçuk, engelli bireylerin ve ailelerin hayatını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Farklılıkların, zenginlik olduğu konusundaki vurgumuzu tekrar tekrar yineleyeceğiz. Bütün çocuklarımızın hep birlikte, eğitim ortamında zenginleşmesine, gelişmesine, büyümesine yönelik çabamız sürecek. Bu tür çalışmaları bir görev, mesai gibi değil, hayatın vazifesi olarak, çocukların bize verdiği ödev olarak yapmayı, gönülden yapmayı çok önemsiyoruz. Bütün kalbimizle çocuklarımıza ve onların eğitimlerine ilişkin bütün çalışmalara destek vermeyi çok değerli buluyoruz."

"Anne babalar çocuklarının ekranla ilişkini kontrol etmeli"

Öğretmenlere ve ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Selçuk, "Çocuklarımızın beslenmesiyle ilgili, dijital eğitim içerikleriyle karşılanması hususunda biraz daha dikkatli olunması için birbirimizi nezaketle uyaralım, bilgilendirelim, kitapları makaleleri paylaşalım." dedi.

Selçuk, çocukların beslenmesinin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Literatürde, çocukların beslenmesi konusunda dikkat sergilendiğinde, çocukların 3-4 yaşına kadar ekranlardan uzak tutulması sağlandığında ve benzeri birkaç ana faktörde mesafe alındığında çok büyük bir ilerleme kaydedilebiliyor. Onun için anne babalardan çocuklarının beslenmesine dikkat etmelerini, ekranla ilişkilerini kontrol etmelerini istirham ediyorum. Bu konudaki yayınları takip etmelerini istiyorum. Bu konuda öğretmenler, öğrenciler, uzmanlar, anne ve babalar için yayınlar üretiyoruz ve ücretsiz olarak toplumla paylaşıyoruz. Bu konudaki dijital eğitim platformlarını da çok yakında hizmete sokacağız. Halihazırda olanları daha da genişleteceğiz."

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da mesleki gelişim programının ortak akıl, irade ve çabanın sonucunda oluşturulduğunu aktararak, emeği geçenlere teşekkür etti.

"Güçlü öğretmen, güçlü gelecek" mottosuyla yola çıktıklarını belirten Boyacı, öğretmen ve okul yöneticilerinin eğitimiyle özel öğrencilerin gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal'ın da konuşma yaptığı programa, Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, MEB yöneticileri, eğitim sendikalarından temsilciler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA