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Güncel
AA 08.10.2023 09:52

Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Düzce'de yol kontrolünde bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu satıcıları ve ruhsatsız tabanca bulunduranlara karşı yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Cedidiye Mahallesi Necip Güney Sokak'ta yol kontrolü sırasında bir aracı durdurdu.

Araçta ve şüpheliler C.Y. ile K.M.K'nin üzerinde yapılan aramada farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 1 tabanca ve 51 bin 940 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, tutuklanan C.Y.'nin 32, K.M.K'nin ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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Düzce Uyuşturucu
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