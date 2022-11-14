Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ş.Z. ile H.M.'yi durdurdu.

Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu içerikli 150 sakız ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 649 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.