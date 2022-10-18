Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı. Şüpheliden uyuşturucu alanlara da işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için harekete geçti.
Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüpheliden uyuşturucu satın aldıkları gerekçesiyle 4 kişi hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: Düzce Uyuşturucu Narkotik
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