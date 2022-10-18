Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı
[Fotograf: AA]
Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan tıp fakültesi 1. sınıf öğrencisi, otomobil çarpması sonucu yaralandı.
M.D. yönetimindeki otomobil Uşak-Ankara kara yolu üzerindeki Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Shahd Jakmour'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Jakmour, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Shahd Jakmour'un Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde birinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü M.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Uşak Trafik Kazası
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