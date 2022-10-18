İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre 4 yaşındaki kız çocuğu M.B.E ve 6 yaşındaki erkek çocuğu Y.E. için 26 Ağustos'ta yapılan kayıp ihbarı sonrası JASAT timlerince teknik ve fiziki takip yapıldığı duyuruldu.

Çalışma sonucu çocukların, Ankara'da yaşayan Suriye uyruklu anne F.E ve arkadaşı H.E tarafından alıkonulduğunun belirlendiği, düzenlenen operasyonla bulunan kayıp çocukların Ankara İl Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

Çocuklar velayetlerinin bulunduğu babaya teslim edilecek.

Sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılan iki Suriye uyruklu kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.