Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de kaybolan çocuklar Ankara'da bulundu
Denizli'nin Çal ilçesinde 26 Ağustos'ta kayıp ihbarı yapılan 4 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğun, Ankara'da yaşayan annesinde oldukları belirlendi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre 4 yaşındaki kız çocuğu M.B.E ve 6 yaşındaki erkek çocuğu Y.E. için 26 Ağustos'ta yapılan kayıp ihbarı sonrası JASAT timlerince teknik ve fiziki takip yapıldığı duyuruldu.
Çalışma sonucu çocukların, Ankara'da yaşayan Suriye uyruklu anne F.E ve arkadaşı H.E tarafından alıkonulduğunun belirlendiği, düzenlenen operasyonla bulunan kayıp çocukların Ankara İl Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.
Çocuklar velayetlerinin bulunduğu babaya teslim edilecek.
Sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakılan iki Suriye uyruklu kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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