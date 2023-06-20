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Güncel
İHA 20.06.2023 17:10

Düzce'de sağanak sebebiyle 2 köprü yıkıldı

Düzce'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış birçok bölgede taşkına sebep oldu.

Düzce'de sağanak sebebiyle 2 köprü yıkıldı

Bahçeköy ile Yenitaşköprü köyünü birbirine bağlayan köprü ve Değirmentepe ile Hacısüleymanbey köyünü birbirine bağlayan köprü derelerde suyun debisinin artması sebebiyle yıkıldı. Yollar trafiğe kapatılırken, güvenlik önlemleri de alındı.

Sağanağın bazı bölgelerde heyelana sebep olduğunu da aktaran Hakan Arslan, "Düzce’de dün akşam etkili olan sağanak yağışlar sebebiyle bazı bölgelerde köprüler yıkıldı. Bazı alanlarda heyelanlar oluştu. İl Özel İdaresi ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor. Allah daha büyük bela vermesin" dedi.

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