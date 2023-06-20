Parçalı Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 20.06.2023 16:37

Bingöl’de sağanak yağış etkili oldu

Bingöl’de aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu.

Bingöl’de sağanak yağış etkili oldu

Bingöl’de sabah saatlerinde aniden bastıran gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağmurdan kaçan vatandaşlar bina altlarındaki saçakların altına girerken yollarda ise su birikintileri oluştu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Malatya Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir` denildi.

ETİKETLER
Bingöl Sağanak
Sıradaki Haber
Nevşehir'de sağanak yağmur etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:06
Gaziantep'te baklavacıların bayram yoğunluğu: Günlük 60 ton üretiliyor
16:56
TCG İstanbul ilk seyir testine çıktı
17:06
Türk sanatçının "Açık Yapıt" çalışması Londra Tasarım Bienali'nde sergileniyor
16:47
Sakarya'nın masmavi denizi kahverengiye döndü
16:41
Adana'da seyir halindeki iş makinesinde yangın çıktı
16:53
Beştepe'de "asgari ücret" buluşması
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
FOTO FOKUS
Sakarya'da denizin rengi kahverengiye döndü
Sakarya'da denizin rengi kahverengiye döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ