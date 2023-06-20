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Güncel
AA 20.06.2023 15:38

Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Hasan Gök'ün (47) kullandığı otomobil, Kınık Mahallesi D-400 Karayolu Hal Kavşağı'nda, Cevat Avar (51) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Cevat Avar, ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hasan Gök ile oğlu Ali Kadir Gök (15) ise Fethiye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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