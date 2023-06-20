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TRT Haber, AA 20.06.2023 13:50

Asgari ücret zammı ne kadar oldu? Asgari ücret Temmuz 2023 zammı...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret ne kadar oldu? 2023 Temmuz asgari ücreti ne kadar? Brüt asgari ücret ne kadar? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıkladı. Asgari ücret desteği ise 500 lira oldu.

Asgari ücret zammı ne kadar oldu? Asgari ücret Temmuz 2023 zammı...

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyonun asgari ücrete yapılacak ara zam kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti.


 

Asgari ücret ne kadar?

Komisyon çalışmalarında üstün gayret gösteren işçi tarafı temsilcisi TÜRK-İŞ, işveren temsilcisi TİSK ve kamu tarafı temsilcisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Hazine ve Maliye, Ticaret bakanlıkları ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) heyetlerine teşekkür eden Işıkhan, şöyle devam etti:

Bu süreçte TİSK Başkanımız işverenleri temsilen başta çalışma hayatı olmak üzere özellikle son dönemde ortaya koyduğu fayda odaklı yaklaşımıyla birçok icraata imza atmıştır. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hayata geçirilen asgari ücrete vergi muafiyeti, Beyaz Bayrak uygulaması, istihdama yönelik teşvikler, deprem felaketindeki destekler bunlardan bir kaçıdır. Sosyal diyaloğa olan inancıyla işçi, işveren ayrımı yapmadan ortak akıl ve anlayış birliği içinde her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olduğunu hissettirmiştir. Özellikle teşvik konusundaki katkıları için teşekkür etmek isterim. Aynı zamanda TÜRK-İŞ Başkanımıza gösterdiği samimi yaklaşım, işçi kardeşlerimizin taleplerini dile getirirken sergilediği yapıcı tutum ve sendikacılıktaki deneyimleriyle sürece yaptığı katkılardan dolayı şükranlarımı arz ederim.

Komisyon görüşmeleri neticesinde tespit edilen yeni asgari ücretin bayram öncesinde çalışma hayatımızın tüm tarafları, aziz milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şunu sevinerek açıklamak isterim ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarımız, işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır. Şimdi yeni asgari ücret tutarını açıklıyorum. 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında arttırmış bulunuyoruz. Asgari ücreti 2002 yılına göre nominal olarak 61 kat artırdık. Reel olarak yaklaşık yüzde 312 artış sağladık. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışından ciddi bir pay vermiş bulunuyoruz. 

Asgari ücret desteği ne kadar oldu?

Ayrıca şunu da açıklamak istiyorum. Geçtiğimiz 6 ayda 400 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz.

Bildiğiniz üzere asgari ücret 1 Ocak’tan itibaren 1 yıl geçerli olan bir düzenlemedir. Bugünkü açıklama emekçilerimizin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesine yönelik yapılan bir ara zamdır. 21 yıldır olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği bu sonucun uzlaşıyla elde edilmesinde en büyük belirleyici olmuştur. Emekçiyi koruyan, üretimi ve istihdamı sürdürmeyi amaçlayan bu rakamın başta işçilerimize, işverenlerimize ve bütün milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

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