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Güncel
AA 20.06.2023 15:42

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

Kentte uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler E.K. ile A.K'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 52 sentetik uyuşturucu hap, 3,37 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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