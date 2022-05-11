Düzce Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen piknik, Gölyaka ilçesindeki Kültür Park'ta gerçekleştirildi.

Otobüslerle tek tek evlerinden alınan yaklaşık 1500 özel gereksinimli birey, aileleriyle piknik alanına getirildi.

Belediye bandosunun çaldığı oyun havaları eşliğinde dans ederek, ip atlayarak ve top oynayarak gönüllerince eğlenen özel gereksinimli bireyler, yine belediye tarafından hazırlanan ikramlarla piknik yaptı.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, 1999 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen etkinliğe 2 yıldır salgın tedbirleri kapsamında ara verildiğini söyledi.

Etkinliğe yaklaşık 1500 özel gereksinimli birey ve ailelerinin katıldığını aktaran Gösterişli, güzel havada hep birlikte keyifli bir gün geçirdiklerini kaydetti.