Çin’de çocuklar artık sosyal medyada canlı yayın yapamayacak. Uygulamalara aile modu eklenecek. Ülkedeki yeni düzenlemeleri Çin Radyo Televizyonu duyurdu.



Düzenlemeler 18 yaş altı çocuklara yönelik. Çocukların ailelerinin izni olmadan internette canlı yayın yapmaları yasaklandı. Ayrıca canlı yayınlar sırasında para toplanması ve bahşiş istenmesi de yasaklar arasında.

"Aile modu" zorunluluğu



İnternet platformları da çocukların aktif olabileceği saatlere düzenleme getirecek. Aile modu eklendiğinde çocuklara yönelik yayınlar saat 22.00'de sona erecek.



Çin’de sosyal medyanın canlı yayın uygulamaları bir süredir denetimden geçiyordu. Hükümet iki ay önce ‘canlı yayın kaosunu temizleme’ sloganıyla kampanya başlattı. Kampanya kapsamında da dev teknoloji şirketlerine yeni düzenlemeler getirdi.



Şirketler düzenlemelere uyacaklarını açıklasalar da mali yükten endişe ediliyor. Baskı altındaki Çinli teknoloji şirketleri geçen seneden itibaren on binlerce çalışanı işten çıkardı.