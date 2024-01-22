Düzce'de kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

Kentin yüksek kesimlerinde birkaç gündür etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Dipsizgöl köyünde 9 hektar ormanlık alan içerisinde yer alan Çamlıpınar Göleti çevresinde, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Beyaza bürünen gölet ve çevresindeki çam ağaçları, güzel manzaralar oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Gölyaka ilçesinde de Güzeldere ve Yunusefendi köyleri ile Kardüz Yaylası da kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde ise kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Dalga boyunun 5 metreye ulaştığı ilçede, balıkçılar denize açılamadı.