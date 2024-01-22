Duman 2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.01.2024 11:57

Düzce'de kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

Düzce'de, yüksek kesimlerde kar yağışı, sahil şeridinde ise kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

Düzce'de kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu
[Fotograf: AA]

Kentin yüksek kesimlerinde birkaç gündür etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Dipsizgöl köyünde 9 hektar ormanlık alan içerisinde yer alan Çamlıpınar Göleti çevresinde, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Beyaza bürünen gölet ve çevresindeki çam ağaçları, güzel manzaralar oluşturdu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gölyaka ilçesinde de Güzeldere ve Yunusefendi köyleri ile Kardüz Yaylası da kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde ise kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Dalga boyunun 5 metreye ulaştığı ilçede, balıkçılar denize açılamadı.

ETİKETLER
Düzce Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 zanlıdan 7'si tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:09
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 25 bin 295'e yükseldi
13:12
Hırsızı kömür torbaları böyle engelledi
12:57
Erciyes ve Kapadokya turizmine yeni soluk
12:48
Hayatını kaybeden Yargıtay Üyesi Çil için tören düzenlendi
12:21
Hamsinin göç etmesi balıkçılara erken paydos ettirdi
12:20
Ardahan'da somon yetiştirilecek
Dededen toruna üç kuşaktır bekçilik yapıyorlar
Dededen toruna üç kuşaktır bekçilik yapıyorlar
FOTO FOKUS
Hırsızı kömür torbaları böyle engelledi
Hırsızı kömür torbaları böyle engelledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ