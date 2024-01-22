Sakarya'da ASEM ve Millet Bahçesi ışıklandırıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin sosyal donatı alanlarını yaptığı özel dokunuşlarla güzelleştiriyor. Bunun son örneği de Sakarya Millet Bahçesi ve Serdivan’da bulunan ASEM Mobilyacılar Çarşısı’nda uygulandı.

Büyükşehir ekipleri, ilk olarak Sakarya Millet Bahçesi’nin tarihi giriş kapısına ve önüne dekoratif bir ışıklandırma uyguladı.

Diğer bir çalışma ise Serdivan’da bulunan ASEM Mobilyacılar Çarşısı’nda yapıldı. Çarşı için hazırlanan aydınlatmalı ve ışık süslemeli tabela giriş bölümünde hizmete alındı. Mobilya işletmelerin bulunduğu çarşı, bu dokunuşla estetik bir görüntü kazandı.