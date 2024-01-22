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Güncel
AA 22.01.2024 11:47

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 zanlıdan 7'si tutuklandı

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 zanlıdan 7'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 21 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 84 kilogram toz kimyasal madde, 4 litre sıvı kimyasal madde, 465 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

​​​​​​​11 şüpheli hakkındaysa adli işlem yapıldı.

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