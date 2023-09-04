Düzce’de iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, D-100 kara yolu Melen mevkiinde meydana geldi.

Sakarya’dan Düzce istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki otomobil ile aynı istikamette seyir halinde bulunan A.D. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde yolcu olarak bulunan F.Ç. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrasında bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kafasını cama çarparak yaralanan F.Ç‘yi ambulansa alıp Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.