Akaryakıt istasyonunda yangın paniği

Olay, Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesinde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Yakıt deposunun çıkış vanasında ufak çaplı yangın çıktı. Dumanları gören çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağlamak amacıyla akaryakıt istasyonundaki giriş ve çıkışları kapattı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.