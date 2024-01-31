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Güncel
AA 31.01.2024 23:05

Düzce'de heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışmalar sürüyor

Düzce'nin Beyköy beldesinde toprak kayması sonucu kapanan köy grup yolunun yarın açılması planlanıyor.

Düzce'de heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışmalar sürüyor

İl merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki beldenin Çınardüzü mevkisinde dün yaşanan heyelan nedeniyle kapanan ve 4 köy ile 2 mahalleye ulaşımın kesildiği yolda çalışmalar devam ediyor.

Düzce Valiliği İl Özel İdaresine bağlı 30 kişilik ekip, 20 iş makinesiyle yamaçtan kayan toprak ve kaya parçalarını temizliyor.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, ulaşımın sağlanamadığı mahalle ve köyler için alternatif güzergahlar açılıyor.

Bu arada, yolun yaklaşık 200 metrelik kısmını kapatan toprak ve kayaları kaldırma işlemleri sırasında zaman zaman yeni kaymalar yaşanabiliyor.

Çalışmaların yarın tamamlanarak yolun ulaşıma açılması planlanıyor.

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